2020-06-23T09:08:15+03:00
Политика

Погода в Донецке на день: 23 июня будет малооблачно, гроза и до +30 градусов

В Донецке будет дуть южный ветер со скоростью до 3 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке ожидается малооблачная погода, но днем местами возможен дождь и даже грозаВ Донецке ожидается малооблачная погода, но днем местами возможен дождь и даже грозаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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23 июня в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается малооблачная погода. Днем местами возможен дождь и даже гроза.

Утром температура воздуха составит от +18 до +24 градусов. Днем воздух прогреется до 28 — 30 градусов выше нуля. Вечером ожидается +29... +24.

Ветер будет дуть в восточном и южном направлениях со скоростью от 2 до 3 м/с. Во время грозы прогнозируется кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.

Также синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности.

23 июня почитается память священномученика Тимофея Прусского. В народе день Тимофея назывался мышиный писк. По преданию, в этот день по земле ходят-бродят призраки. «Стада мышей» на гумнах не предвещали ничего хорошего. Погоду в этот день предсказывал дым от костра: если он поднимается столбом — к ясной погоде, стелется по земле — к ненастью. А если на Тимофея стоит засуха, то в этот день добра не жди.

По прогнозам синоптиков 24 июня погода существенно не изменится. Днем до +29 градусов. Местами кратковременные дожди и грозы.

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Текст документа опубликован на официальном сайте руководителя государства (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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