2020-06-22T23:09:23+03:00
Общество

Во всех городах ДНР провели акцию «Свеча памяти» ко Дню начала Великой Отечественной войны

Участники акции выстроили из зажженных свечей надпись «Помним», в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны
Екатерина Сорока
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В Республиканской акции «Свеча Памяти» приняли участие активисты «Молодой Республики», представители администраций городов, депутаты Народного Совета ДНР и Молодежного Парламента ДНР и другие общественники. Фото: пресс-служба Молодой РеспубликиВ Республиканской акции «Свеча Памяти» приняли участие активисты «Молодой Республики», представители администраций городов, депутаты Народного Совета ДНР и Молодежного Парламента ДНР и другие общественники. Фото: пресс-служба Молодой Республики
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Во всех городах ДНР прошла Республиканская акция «Свеча Памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби - Дню начала Великой Отечественной войны. Участники акции из зажженных свечей изобразили в своих городах надпись «Помним», в память о погибших. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

Фото: пресс-служба Молодой Республики

Фото: пресс-служба Молодой Республики

— Мы присоединяемся ко Всероссийской акции Росмолодежи «Свеча Памяти», которая в этом году в России проходит в онлайн и офлайн-форматах. «Свеча памяти» – это акция, которая переступила границы Российской Федерации и стала международной. Сегодня свечи зажглись во всех городах Республики в память о погибших Героях Великой Отечественной войны, — поделился руководитель общественной организации «Молодая Республика», депутат Народного Совета ДНР Кирилл Макаров.

У горловчан изображение отличалось. Вместо надписи «Помним», местные жители выложили из лампадок надпись «22 июня - помним».

Фото: пресс-служба Молодой Республики

Фото: пресс-служба Молодой Республики

Напомним, что 24 июня в Донецке будет проходить Парад Победы, который так и не удалось провести 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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