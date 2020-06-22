Во всех городах ДНР провели акцию «Свеча памяти» ко Дню начала Великой Отечественной войны
Во всех городах ДНР прошла Республиканская акция «Свеча Памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби - Дню начала Великой Отечественной войны. Участники акции из зажженных свечей изобразили в своих городах надпись «Помним», в память о погибших. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».
Фото: пресс-служба Молодой Республики
— Мы присоединяемся ко Всероссийской акции Росмолодежи «Свеча Памяти», которая в этом году в России проходит в онлайн и офлайн-форматах. «Свеча памяти» – это акция, которая переступила границы Российской Федерации и стала международной. Сегодня свечи зажглись во всех городах Республики в память о погибших Героях Великой Отечественной войны, — поделился руководитель общественной организации «Молодая Республика», депутат Народного Совета ДНР Кирилл Макаров.
У горловчан изображение отличалось. Вместо надписи «Помним», местные жители выложили из лампадок надпись «22 июня - помним».
Фото: пресс-служба Молодой Республики
Напомним, что 24 июня в Донецке будет проходить Парад Победы, который так и не удалось провести 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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