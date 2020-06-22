В День памяти и скорби жители Донецка пустили по Кальмиусу 200 бумажных корабликов со свечами

22 Июнь 2020 2020-06-22T22:42:01+03:00

Активисты и жители города пустили по реке 200 бумажных корабликов в память о начале Великой Отечественной войны

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В память о начале Великой Отечественной войны жители Донецка пустили по Калмиусу 200 бумажных корабликов. Об этом сообщили «Комсомолке» в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

Фото: пресс-служба Молодой Республики

— Бумажные кораблики – это символы жертв Великой Отечественной войны. Сегодняшней акцией мы хотим напомнить всем жителям Республики о подвиге Советского народа над фашистским захватчиком. Наша молодёжь знает и чтит своих Героев. Мы надеемся, что акция «Кораблики памяти» останется доброй традицией и для последующих поколений, — поделилась ведущий специалист блока по организации проектов общественной организации Евгения Кротова.

Фото: пресс-служба Молодой Республики

Тем временем во всех остальных городах Республики проходит другая не менее важная акция – «Свеча памяти». Из лампадок жители ДНР изобразили «Помним», в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU