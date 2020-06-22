2020-06-22T22:42:01+03:00
Общество

В День памяти и скорби жители Донецка пустили по Кальмиусу 200 бумажных корабликов со свечами

Активисты и жители города пустили по реке 200 бумажных корабликов в память о начале Великой Отечественной войны
Екатерина Сорока
Поделиться:
Организаторами акции «Кораблики памяти» выступает общественная организация «Молодая Республика» совместно с общественной организацией «МЫ». Фото: пресс-служба Молодой РеспубликиОрганизаторами акции «Кораблики памяти» выступает общественная организация «Молодая Республика» совместно с общественной организацией «МЫ». Фото: пресс-служба Молодой Республики
Изменить размер текста:

В память о начале Великой Отечественной войны жители Донецка пустили по Калмиусу 200 бумажных корабликов. Об этом сообщили «Комсомолке» в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

Фото: пресс-служба Молодой Республики

Фото: пресс-служба Молодой Республики

Бумажные кораблики – это символы жертв Великой Отечественной войны. Сегодняшней акцией мы хотим напомнить всем жителям Республики о подвиге Советского народа над фашистским захватчиком. Наша молодёжь знает и чтит своих Героев. Мы надеемся, что акция «Кораблики памяти» останется доброй традицией и для последующих поколений, — поделилась ведущий специалист блока по организации проектов общественной организации Евгения Кротова.

Фото: пресс-служба Молодой Республики

Фото: пресс-служба Молодой Республики

Тем временем во всех остальных городах Республики проходит другая не менее важная акция – «Свеча памяти». Из лампадок жители ДНР изобразили «Помним», в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А степная трава пахнет горечью»: Как в Зуевке вспоминали о начале Великой Отечественной войны

Истинная память всегда народная и живет в сердце без обязаловки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во всех городах ДНР провели акцию «Свеча памяти» ко Дню начала Великой Отечественной войны
В День памяти и скорби жители Донецка пустили по Кальмиусу 200 бумажных корабликов со свечами
В годовщину начала Великой Отечественной украинские боевики обстреляли Донецк
На Донецком море волонтеры благоустраивают пляж
Глава ДНР вручил ключи от квартиры в Новоазовске молодым врачам, потерявшим жилье во время обстрелов
Погода в Донецке на неделю: Жара сохранится до выходных, в первой половине - дожди и грозы
Вернувшихся из Украины в ДНР ждет обязательная обсервация
Украинская полиция подозревает бойцов ВСУ в убийстве семьи в Станице Луганской
От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек
Украина подтвердила готовность пропускать жителей из ДНР через линию разграничения
Украинские боевики за сутки обстреляли семь городов и сел
От коронавируса в ДНР за сутки умерло два человека
В ДНР открыли пропускной пункт «Еленовка»