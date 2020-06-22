22 Июнь 2020 2020-06-22T21:53:17+03:00

В годовщину начала Великой Отечественной украинские боевики обстреляли Донецк. Фото: miaistok.su

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22 июня вечером Вооруженные формирования Украины обстреляли поселки Луганское и Александровка на западной окраине и в предместье Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По Александровке и Луганскому было выпущено 25 и 15 гранат из АГС соответственно, - сообщили в СЦКК.

И дня не проходит без обстрелов. За прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины десять раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике больше ста боеприпасов.

Под огнем украинских военных на донецком направлении оказались районы поселков Каштановое, Крутая Балка, Минеральное, шахты «Трудовская» и Александровка, а также районы поселков шахты 6/7 и имени Гагарина – на горловском направлении.

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Об этом сообщили в Гидрометцентре МЧС ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU