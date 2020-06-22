На Донецком море волонтеры благоустраивают пляж

22 Июнь 2020 2020-06-22T20:30:27+03:00

За два дня оттуда вывезли больше двух грузовиков мусора

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С берегов Донецкого моря, расположенного в Ленинском районе, местные жители за два дня уборки вывезли больше двух КАМАЗов мусора.

- Убирали его и со дна водоема, с этим помогали водолазы. Но впереди еще много работы. Планируется установка беседок, волейбольной площадки, шезлонгов и пляжных зонтиков. Вся территория будет охраняться от мародеров, а для водителей подготовят парковочную зону, - сообщила активистка Марина Рыбина.

Местные жители планируют насыпать песка и оборудовать пляж для купания. Этот водоем считается самым крупным в столице ДНР. Местами он глубже Азовского моря. Донецкое море в советское время было излюбленным местом отдыха. Там на выходных собирались тысячи жителей. И сейчас эта традиция может возродиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU