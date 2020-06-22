Погода в Донецке на неделю: Жара сохранится до выходных, в первой половине - дожди и грозы

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:36:22+03:00

Жара сохранится до выходных, в первой половине - дожди и грозы. Фото: администрация города Донцецка

Об этом сообщили в Гидрометцентре МЧС ДНР

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Грозовые дожди и порывистый ветер ожидаются в Донецкой Народной Республике в первой половине недели, жара продержится до выходных. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Виталий Зарубин.

- По данным Гидрометцентра МЧС ДНР в Республике ожидаются следующие условия погоды: в первой половине текущей недели - кратковременные грозовые дожди, порывистый ветер; во второй половине недели - без осадков. Фон температуры воздуха: ночью +16..+20º, днем +24..+30 градусов, - рассказал Виталий Зарубин.

Сейчас в столице Республики переменная облачность. Дождя нет. Столбик термометра показывает +25.

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ИСТОЧНИК KP.RU