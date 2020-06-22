Украинская полиция подозревает бойцов ВСУ в убийстве семьи в Станице Луганской

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:20:13+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции

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Украинские полицейские подозревают военных ВСУ в убийстве на почве мести супружеской пары в Станице Луганской. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Полицией «Луганской области» проверяется информация о причастности боевиков первого батальона 25-й бригады ВСУ к гибели супружеской пары в населенном пункте Станица Луганская, произошедшей в результате подрыва гранаты Ф-1 в жилом доме по улице Гоголя 20 июня 2020 года. Следователи усматривают возможность совершения преступления в отношении гражданских лиц на почве мести, - рассказал он.

По его словам, в том доме проживали бойцы ВСУ, которые были выселены по требованию собственников жилья в мае этого года. Соседи погибших станичан утверждают, что видели украинских силовиков возле дома накануне трагедии.

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ИСТОЧНИК KP.RU