Украинская полиция подозревает бойцов ВСУ в убийстве семьи в Станице Луганской
Украинские полицейские подозревают военных ВСУ в убийстве на почве мести супружеской пары в Станице Луганской. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- Полицией «Луганской области» проверяется информация о причастности боевиков первого батальона 25-й бригады ВСУ к гибели супружеской пары в населенном пункте Станица Луганская, произошедшей в результате подрыва гранаты Ф-1 в жилом доме по улице Гоголя 20 июня 2020 года. Следователи усматривают возможность совершения преступления в отношении гражданских лиц на почве мести, - рассказал он.
По его словам, в том доме проживали бойцы ВСУ, которые были выселены по требованию собственников жилья в мае этого года. Соседи погибших станичан утверждают, что видели украинских силовиков возле дома накануне трагедии.
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ИСТОЧНИК KP.RU