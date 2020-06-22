2020-06-22T15:06:30+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек

За все время в Республике выздоровел 421 пациент
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человекОт коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Луганской Народной Республике за все время выявили у 471 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего на 22 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в Луганской Народной Республике – 471, - говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших, с дважды отрицательным результатом теста в общей сложности 421 человек. Летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано. С начала эпидемии умерли одиннадцать человек.

В Минздраве напомнили, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью, а также соблюдать режим самоизоляции. Ранее там сообщали, что ситуация с коронавирусом в Республике стабилизировалась и находится под контролем специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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