Украина подтвердила готовность пропускать жителей из ДНР через линию разграничения

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:21:57+03:00

Ранее незалежная не давала никаких ответов на призывы определиться с синхронным открытием пропускных пунктов [фото] [видео]

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22 июня власти Донецкий Народной Республики были вынуждены в одностороннем порядке открыть контрольно-пропускной пункт «Еленовка». Пропускать решили желающих выехать на украинскую сторону.

Утром на «Еленовке» скопилось несколько десятков машин. До конца не было известно – будет ли Украина пропускать въезжающих?

- Украинская сторона категорически порядком двух месяцев не хотела идти на прямой диалог с нами, разрабатывать совместные концепции по открытию контрольно-пропускных пунктов, соответственно не оставив нам на данный момент другого выбора, - заявила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/786332" frameborder="0"></iframe> Заявление Дарьи Морозовой об открытии пропускного пункта.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сперва пропустили одну машину в сторону Украины. Позже Дарья Морозова сообщила, что украинская сторона сообщила о готовности пропускать граждан через контрольно-пропускной пункт «Новотроицкое». Движение возобновилось. Также стали пропускать жителей и через пешие переходы.

Уже с 25 числа планируют пропуск въезжающих с территории незалежной в Республику по спискам, которые будут составляться в Межведомственном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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В незалежную смогут выехать все желающие, а въехать в Республику можно будет только по спискам Межведомственного штаба (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU