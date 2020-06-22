Украина подтвердила готовность пропускать жителей из ДНР через линию разграничения
22 июня власти Донецкий Народной Республики были вынуждены в одностороннем порядке открыть контрольно-пропускной пункт «Еленовка». Пропускать решили желающих выехать на украинскую сторону.
Утром на «Еленовке» скопилось несколько десятков машин. До конца не было известно – будет ли Украина пропускать въезжающих?
- Украинская сторона категорически порядком двух месяцев не хотела идти на прямой диалог с нами, разрабатывать совместные концепции по открытию контрольно-пропускных пунктов, соответственно не оставив нам на данный момент другого выбора, - заявила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.
Заявление Дарьи Морозовой об открытии пропускного пункта.Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Сперва пропустили одну машину в сторону Украины. Позже Дарья Морозова сообщила, что украинская сторона сообщила о готовности пропускать граждан через контрольно-пропускной пункт «Новотроицкое». Движение возобновилось. Также стали пропускать жителей и через пешие переходы.
Уже с 25 числа планируют пропуск въезжающих с территории незалежной в Республику по спискам, которые будут составляться в Межведомственном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
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В незалежную смогут выехать все желающие, а въехать в Республику можно будет только по спискам Межведомственного штаба (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU