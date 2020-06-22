Украинские боевики за сутки обстреляли семь городов и сел

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:03:07+03:00

Украинские боевики за сутки обстреляли семь городов сел. Фото: Штаб «ООС»

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки десять раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике больше ста боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинских военных на донецком направлении оказались районы поселков Каштановое, Крутая Балка, Минеральное, шахты «Трудовская» и Александровка, а также районы поселков шахты 6/7 и имени Гагарина – на горловском направлении, - рассказали в СЦКК.

Украинские боевики пускали в ход гаубицы калибром 122 миллиметра, минометы калибром 82- и 120 миллиметров, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Напомним, что в предыдущие сутки ВФУ семь раз нарушили «режим тишины». Они Выпустили больше ста снарядов, мин и гранат. Такое вот "перемирие".

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ИСТОЧНИК KP.RU