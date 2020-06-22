2020-06-22T13:03:07+03:00
Политика

Украинские боевики за сутки обстреляли семь городов и сел

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Украинские боевики за сутки обстреляли семь городов сел. Фото: Штаб «ООС»Украинские боевики за сутки обстреляли семь городов сел. Фото: Штаб «ООС»
Изменить размер текста:

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки десять раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике больше ста боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинских военных на донецком направлении оказались районы поселков Каштановое, Крутая Балка, Минеральное, шахты «Трудовская» и Александровка, а также районы поселков шахты 6/7 и имени Гагарина – на горловском направлении, - рассказали в СЦКК.

Украинские боевики пускали в ход гаубицы калибром 122 миллиметра, минометы калибром 82- и 120 миллиметров, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Напомним, что в предыдущие сутки ВФУ семь раз нарушили «режим тишины». Они Выпустили больше ста снарядов, мин и гранат. Такое вот "перемирие".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Девушка из Горловки поборется за звание первой красавицы России в интернете

Она будет представлять Республику на Всероссийском конкурсе красоты «Мисс Россия интернет» [Фото] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украина подтвердила готовность пропускать жителей из ДНР через линию разграничения
Украинские боевики за сутки обстреляли семь городов и сел
От коронавируса в ДНР за сутки умерло два человека
В ДНР открыли пропускной пункт «Еленовка»
Погода в Луганске на день: 22 июня воздух прогреется до 30 градусов
Погода в Донецке на день: 22 июня днем будет ясно, а вечером – пойдет дождь
Глава ДНР разрешил гражданам выезд в Россию для получения паспорта РФ
Обстрелом ВСУ в Горловке повреждено три дома
Из ВСУ уходят солдаты из-за постоянных поборов командования
Офицера украинской армии вывели из зоны «ООС» за публикации фейков в соцсетях
Украинская армия обстреляла четыре поселка ЛНР
Военнослужащие ДНР подавили огневую активность ВСУ, которые вели обстрел Донецка
По спискам: С 25 июня через пропускной пункт «Еленовка» начнут пропускать желающих въехать из Украины в ДНР
С 22 июня для желающих выехать на территорию Украины будет открыт пропускной пункт «Еленовка»
«Для каждого из нас люди в белых халатах – символ надежды и милосердия»: Глава ЛНР поздравил медиков Республики с профессиональным праздником
В результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница Трудовских
ВСУ обстреляли ДНР из тяжелой артиллерии
Коронавирус в ДНР выявлен еще у девяти жителей
«Медики Республики – это особенные люди»: Денис Пушилин поздравил медработников ДНР с профессиональным праздником
Погода в Луганске на день: 21 июня ожидается гроза, до +33
Погода в Донецке на день: 21 июня будет облачно, до +30
Из бюджета ЛНР мошенниками был присвоен 21 миллион рублей
В Донецком ботаническом саду цветет розарий, которому уже почти 50 лет
Журналисты с украинских пропагандистских телеканалов готовят сюжеты о нарушении «перемирия» Народной милицией ЛНР