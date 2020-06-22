2020-06-22T11:35:21+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса в ДНР за сутки умерло два человека

Сейчас на лечении от коронавируса в ДНР находятся 663 пациента
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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От коронавируса в ДНР за сутки умерло два человекаОт коронавируса в ДНР за сутки умерло два человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 22 июня коронавирус в ДНР выявили у 1003 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- 21 июня исследования на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - сообщили в пресс-службе Минздрава.

За истекшие сутки от коронавируса в ДНР умерли два человека: мужчина 68 лет и женщина 59 лет. Сейчас в Республике на лечении от COVID-19 находятся 663 пациента, летальных случаев - 62.

Всего под наблюдением в инфекционных стационарах Республики находится 241 человек, 10475 человек - на самоизоляции на дому. Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 434 человека.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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