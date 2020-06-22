2020-06-22T13:03:47+03:00
Политика

В ДНР открыли пропускной пункт «Еленовка»

Возможно, жители смогут снова выезжать в Украину
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР открыли пропускной пункт «Еленовка»В ДНР открыли пропускной пункт «Еленовка»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Утром 22 июня контрольно-пропускной пункт «Еленовка», что к югу от Донецка, открыли для выезда жителей в подконтрольный Киеву Донбасс. Но при этом до сих пор неясно, откроет ли Украина КПП со своей стороны - «Новотроицкое».

В Еленовке скопилось больше сотни машин с желающими проехать в Украину. Там же находятся сотрудники миссии ОБСЕ и представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. К счастью, обстрелов нет.

Ранее сообщалось, что с 22 июня на «Еленовке» будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины с 9.00 до 18.00. С 25 июня на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» планируется начать пропуск желающих въехать на территорию Донецкой Народной Республики из Украины по спискам, которые будут составляться Межведомственном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Между Украиной и ДНР существуют четыре пропускных пункта: «Горловка» - «Майорское», «Еленовка» - «Новотроицкое», «Александровка» - «Марьинка» и «Октябрь» - «Гнутово». Движение через все КПП было прекращено в марте этого года в связи с угрозой завоза коронавируса из Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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