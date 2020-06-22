Погода в Луганске на день: 22 июня воздух прогреется до 30 градусов

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:56:25+03:00

22 июня в Луганске воздух прогреется до 30 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Луганске будет дуть восточный ветер, порывами до 14 метров в секунду

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22 июня в ЛНР воздух прогреется до 30 градусов, местами пройдут грозы во время штормовых порывов ветра. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град; ветер восточный 9-14 метров в секунду, местами во время грозы порывы ветра до 17-22 метров в секунду, - добавили синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 28-30 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 26-28 градусов.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют на уровне 27-29 градусов тепла.

23 июня, по предварительному прогнозу, ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла, днем – плюс 24-29 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU