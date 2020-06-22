Погода в Донецке на день: 22 июня днем будет ясно, а вечером – пойдет дождь

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:17:27+03:00

В Донецке будет дуть юго-восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 22 июня днем будет ясно, а вечером – на небе появятся облака. Вечером ожидается небольшой дождь, гроза. Местные синоптики прогнозируют +27..+29 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.

В этот день почитается память святителя Кирилла Александрийского. В прежние времена день 22 июня имел еще и такое название - Кирилл Конец Весны Начало Лету. Это второй день летнего солнцестояния, и это самый длинный день в году. По этому поводу наши предки говорили, что «На Кириллу солнышко отдает земле всю свою силу». По солнцу и о предстоящей погоде судили: если оно светит днем как бы сквозь оболочку - надо вскоре ожидать дождя.

По прогнозам синоптиков, 23 июня в Донецке и ДНР станет несколько жарче, осадков не ожидается.

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В незалежную смогут выехать все желающие, а въехать в ДНР можно будет только по спискам Межведомственного штаба (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU