Глава ДНР разрешил гражданам выезд в Россию для получения паспорта РФ

22 Июнь 2020 2020-06-22T00:57:27+03:00

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». Текст документа опубликован на официальном сайте руководителя государства.

Для граждан, которые отправились в Российскую Федерацию и в этот же день вернулись в ДНР находиться на домашней самоизоляции не нужно.

Согласно поправкам, выезд в Россию разрешен людям, которые имеют российское гражданство независимо от наличия постоянной или временной регистрации на территории РФ.

Выезд разрешен и организованным группам для получения российского паспорта.

Также выезд с территории ДНР в РФ и ЛНР разрешен водителям, которые осуществляют грузовые перевозки и гражданам, которые имеют уважительную причину:

- Служебная командировка, необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, проживающего за пределами территории Донецкой Народной Республики (при предъявлении документа, подтверждающего степень родства), - говорится в тексте документа. – При наличии иных вынуждающих обстоятельств решение о выезде принимается Штабом.

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В незалежную смогут выехать все желающие, а въехать в ДНР можно будет только по спискам Межведомственного штаба (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU