Обстрелом ВСУ в Горловке повреждено три дома
В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Горловке были повреждены три дома. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.
- В результате утреннего обстрела поселка Комарово зафиксированы повреждения остекления по улице Шашурина, 25/61, 27/81 и 59, - сообщил мэр Горловки.
Напомним, что на Трудовских в результате обстрела со стороны киевских силовиков ранения получила мирная жительница. Пострадавшая была госпитализирована.
В представительстве Донецкой Народной Республики сообщали, что украинская армия вела обстрел территории ДНР из тяжелой артиллерии, минометов и гранатометов.
Военнослужащие Народной милиции Республики подавили боевую активность ВСУ, которые вели обстрел по населенным пунктам ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU