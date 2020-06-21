Обстрелом ВСУ в Горловке повреждено три дома

21 Июнь 2020 2020-06-21T20:20:40+03:00

Об этом сообщил глава горадминистрации Иван Приходько

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В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Горловке были повреждены три дома. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

- В результате утреннего обстрела поселка Комарово зафиксированы повреждения остекления по улице Шашурина, 25/61, 27/81 и 59, - сообщил мэр Горловки.

Напомним, что на Трудовских в результате обстрела со стороны киевских силовиков ранения получила мирная жительница. Пострадавшая была госпитализирована.

В представительстве Донецкой Народной Республики сообщали, что украинская армия вела обстрел территории ДНР из тяжелой артиллерии, минометов и гранатометов.

Военнослужащие Народной милиции Республики подавили боевую активность ВСУ, которые вели обстрел по населенным пунктам ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU