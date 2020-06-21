2020-06-21T16:58:46+03:00
Политика

Украинская армия обстреляла четыре поселка ЛНР

Киевские силовики стреляли из 120-миллиметровых минометов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Фото: warfiles.ruВСУ использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Фото: warfiles.ru
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Украинские вооруженные формирования обстреляли четыре населенных пункта Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, отметив, что при обстрелах ВСУ использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

- С позиций 24-й бригады ВСУ в районе Луганского из минометов калибра 120 миллиметров боевики вооруженных формирований Украины дважды подвергли обстрелу Нижнее Лозовое, выпустив по населенному пункту 20 мин, - говорит Осадчий. - Из минометов калибра 120 миллиметров был обстрелян поселок городского типа Донецкий.

Также обстрелам со стороны украинской армии подверглись Золотое-5 и Фрунзе.

По приказу командира 30-й бригады ВСУ полковника Ивана Гараза из ПТРК был обстрелян район населенного пункта Золотое-5, в результате чего нарушено электроснабжение, - рассказывает представитель оборонного ведомства Республики. - Благодаря оперативным действиям сотрудников электросетей электроснабжение поселка было восстановлено в короткие сроки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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