Военнослужащие ДНР подавили огневую активность ВСУ, которые вели обстрел Донецка
Военнослужащие Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики подавили огневую активность вооруженных формирований Украины, которые сегодня утром вели обстрелы Донецка.
- Огневая активность противника была подавлена. По предварительной информации, двое украинских военных ранены, уничтожена БМП, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.
В результате утреннего обстрела со стороны украинских вооруженных формирований на Трудовских была ранена мирная жительница.
Напомним, что киевские силовики ночью и утром 21 июня выпустили по территории Донецкой Народной Республики 89 боеприпасов. Отмечается, что ВСУ применяли тяжелую артиллерию.
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ИСТОЧНИК KP.RU