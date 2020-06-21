Военнослужащие ДНР подавили огневую активность ВСУ, которые вели обстрел Донецка

21 Июнь 2020 2020-06-21T15:51:58+03:00

В результате обстрела со стороны киевских силовиков была ранена мирная жительница

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Военнослужащие Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики подавили огневую активность вооруженных формирований Украины, которые сегодня утром вели обстрелы Донецка.

- Огневая активность противника была подавлена. По предварительной информации, двое украинских военных ранены, уничтожена БМП, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

В результате утреннего обстрела со стороны украинских вооруженных формирований на Трудовских была ранена мирная жительница.

Напомним, что киевские силовики ночью и утром 21 июня выпустили по территории Донецкой Народной Республики 89 боеприпасов. Отмечается, что ВСУ применяли тяжелую артиллерию.

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ИСТОЧНИК KP.RU