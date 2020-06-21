С 25 июня через пропускной пункт «Еленовка» начнут пропускать желающих въехать с Украины в ДНР
В Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в ДНР сообщили, что с 25 июня на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» планируется начать пропуск желающих въехать на территорию Донецкой Народной Республики с Украины.
- Но с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, - подчеркивают в штабе.
Отмечается, что в первую очередь будут пропущены граждане, которые входят в составленный Штабом список.
- В последующем, по мере дальнейшей проработки списков, будут определены «гуманитарные» коридоры и категории остро нуждающихся во въезде граждан, - рассказали в Межведомственном штабе.
Напомним, что с 22 июня через «Еленовку» желающие смогут выехать на территорию Украины.
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ИСТОЧНИК KP.RU