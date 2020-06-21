С 22 июня для желающих выехать на территорию Украины будет открыт пропускной пункт «Еленовка»

21 Июнь 2020 2020-06-21T14:26:27+03:00

КПВВ будет работать с 9.00 до 18.00

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Для желающих выехать на территорию Украины с 22 июня начнет работу контрольно-пропускной пункт «Еленовка». Об этом сообщили в Межведомственном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в ДНР.

- С 22 июня на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины, - говорится в сообщении. - Пропуск граждан на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться с 9.00 до 18.00 ежедневно.

Отмечается, что будет работать как пешеходный, так и транспортный переход.

Обращаем внимание на важное обстоятельство: после выезда на территорию Украины, обратно в Республику граждане смогут заехать только при включении в списки Штаба и только при условии согласия на необходимые карантинные мероприятия, - подчеркнули в штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU