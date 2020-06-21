«Для каждого из нас люди в белых халатах – символ надежды и милосердия»: Глава ЛНР поздравил медиков Республики с профессиональным праздником

21 Июнь 2020 2020-06-21T14:11:21+03:00

Леонид Пасечник подчеркнул, что труд медиков не раз проверялся на прочность в нелегких испытаниях

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил медицинских работников ЛНР с профессиональным праздником.

- Посвятив себя благородной и гуманной миссии, вы дарите людям самое ценное – здоровье, - говорит Леонид Иванович. - Для каждого из нас люди в белых халатах – символ надежды и милосердия.

Пасечник отметил, что труд медиков не раз проверялся на прочность в нелегких испытаниях.

- В боевых условиях, под звуки канонады, порой без необходимых средств вам удавалось спасать жизни наших граждан, - подчеркивает Глава ЛНР. - Вы и сегодня, в режиме повышенной готовности из-за эпидемии коронавирусной инфекции, не жалея сил и рискуя собственным здоровьем, боретесь с опасным недугом.

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ИСТОЧНИК KP.RU