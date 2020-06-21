«Для каждого из нас люди в белых халатах – символ надежды и милосердия»: Глава ЛНР поздравил медиков Республики с профессиональным праздником
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил медицинских работников ЛНР с профессиональным праздником.
- Посвятив себя благородной и гуманной миссии, вы дарите людям самое ценное – здоровье, - говорит Леонид Иванович. - Для каждого из нас люди в белых халатах – символ надежды и милосердия.
Пасечник отметил, что труд медиков не раз проверялся на прочность в нелегких испытаниях.
- В боевых условиях, под звуки канонады, порой без необходимых средств вам удавалось спасать жизни наших граждан, - подчеркивает Глава ЛНР. - Вы и сегодня, в режиме повышенной готовности из-за эпидемии коронавирусной инфекции, не жалея сил и рискуя собственным здоровьем, боретесь с опасным недугом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Медики Республики – это особенные люди»: Денис Пушилин поздравил медработников ДНР с профессиональным праздником
Руководитель государства отметил, что имена наших выдающихся врачей известны далеко за пределами Республики (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU