В результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница Трудовских
Ранена мирная жительница Трудовских, в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка осколочное ранение левой части брюшной полости получила женщина 1952 года рождения, - говорится в сообщении.
Пострадавшая была доставлена в Центральную городскую больницу №14.
В СЦКК отметили, что киевские силовики открыли огонь по поселку утром 21 июня из артиллерии и минометов.
Напомним, что ночью и утром 21 июня вооруженные формирования Украины выпустили по территории Донецкой Народной Республики 89 боеприпасов. Под обстрел попали четыре населенных пункта.
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ИСТОЧНИК KP.RU