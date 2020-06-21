2020-06-21T13:02:11+03:00
Политика

В результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница Трудовских

Украинская армия открыла огонь по поселку утром 21 июня
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ использовали тяжелую артиллерию. Фото: warfiles.ruВСУ использовали тяжелую артиллерию. Фото: warfiles.ru
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Ранена мирная жительница Трудовских, в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка осколочное ранение левой части брюшной полости получила женщина 1952 года рождения, - говорится в сообщении.

Пострадавшая была доставлена в Центральную городскую больницу №14.

В СЦКК отметили, что киевские силовики открыли огонь по поселку утром 21 июня из артиллерии и минометов.

Напомним, что ночью и утром 21 июня вооруженные формирования Украины выпустили по территории Донецкой Народной Республики 89 боеприпасов. Под обстрел попали четыре населенных пункта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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