В результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница Трудовских

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:02:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранена мирная жительница Трудовских, в результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка осколочное ранение левой части брюшной полости получила женщина 1952 года рождения, - говорится в сообщении.

Пострадавшая была доставлена в Центральную городскую больницу №14.

В СЦКК отметили, что киевские силовики открыли огонь по поселку утром 21 июня из артиллерии и минометов.

Напомним, что ночью и утром 21 июня вооруженные формирования Украины выпустили по территории Донецкой Народной Республики 89 боеприпасов. Под обстрел попали четыре населенных пункта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР выявлен еще у девяти жителей

За все время коронавирус диагностирован у 1003 жителей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU