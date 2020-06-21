ВСУ обстреляли ДНР из тяжелой артиллерии
Вооруженные формирования Украины ночью и утром 21 июня вели обстрел по территории Донецкой Народной Республики из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и бронетехники. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Под обстрелы попали районы поселков шахты им. Гагарина и 6-7 на западе Горловки, Каштановое в окрестностях Ясиноватой и поселка Александровка в Донецке, - говорится в сообщении.
В СЦКК рассказали, что для обстрела Республики киевские силовики использовали 122-миллиметровые гаубицы, минометы калибров 120 и 82 миллиметров, СПГ, БМП-2 и стрелковое оружие.
- В общей сложности по Республике выпущено 89 боеприпасов, - рассказали в ведомстве. - Огонь велся из направлений подконтрольных украинским силовикам Дзержинска, Новгородского, Майорска, Авдеевки и Марьинки соответственно.
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ИСТОЧНИК KP.RU