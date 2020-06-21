ВСУ обстреляли ДНР из тяжелой артиллерии

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:32:30+03:00

Под обстрел попали четыре населенных пункта Республики

Изменить размер текста: A A

Вооруженные формирования Украины ночью и утром 21 июня вели обстрел по территории Донецкой Народной Республики из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и бронетехники. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Под обстрелы попали районы поселков шахты им. Гагарина и 6-7 на западе Горловки, Каштановое в окрестностях Ясиноватой и поселка Александровка в Донецке, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что для обстрела Республики киевские силовики использовали 122-миллиметровые гаубицы, минометы калибров 120 и 82 миллиметров, СПГ, БМП-2 и стрелковое оружие.

- В общей сложности по Республике выпущено 89 боеприпасов, - рассказали в ведомстве. - Огонь велся из направлений подконтрольных украинским силовикам Дзержинска, Новгородского, Майорска, Авдеевки и Марьинки соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Медики Республики – это особенные люди»: Денис Пушилин поздравил медработников ДНР с профессиональным праздником

Руководитель государства отметил, что имена наших выдающихся врачей известны далеко за пределами Республики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU