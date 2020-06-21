2020-06-21T11:42:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР выявлен еще у девяти жителей

За все время коронавирус диагностирован у 1003 жителей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус диагностирован у 1003 жителей ДНРЗа все время коронавирус диагностирован у 1003 жителей ДНРФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в ДНР выявлен еще у девяти жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно исследованиям, проведенным 20 июня, выявлено девять случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении. - Среди зараженных пять медработников.

Отмечается, что все случаи коронавирусной инфекции у лиц контактных с заболевшими ранее.

- Зарегистрирован один летальный случай – мужчина в возрасте 75 лет.

За все время коронавирусная инфекция была выявлена у 1003 жителей. Из этого числа 278 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 60 летальных случаев. Лечение продолжают 665 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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