Коронавирус в ДНР выявлен еще у девяти жителей
Коронавирус в ДНР выявлен еще у девяти жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
- Согласно исследованиям, проведенным 20 июня, выявлено девять случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении. - Среди зараженных пять медработников.
Отмечается, что все случаи коронавирусной инфекции у лиц контактных с заболевшими ранее.
- Зарегистрирован один летальный случай – мужчина в возрасте 75 лет.
За все время коронавирусная инфекция была выявлена у 1003 жителей. Из этого числа 278 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 60 летальных случаев. Лечение продолжают 665 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU