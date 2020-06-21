2020-06-21T10:24:45+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 21 июня ожидается гроза, до +33

Погода в Луганске будет жаркой, без осадков
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Луганске ожидается до +33 градусовВ Луганске ожидается до +33 градусовФото: Евгения ГУСЕВА
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В воскресенье, 21 июня, погода в Луганске будет достигать 33 градусов тепла. Об этом сообщили синоптики.

- До 33 градусов тепла днем, местами возможны грозы, - говорят в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР. - Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный 9-14 метров в секунду.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха – 31-33 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках, Перевальске, Стаханове и Первомайске - 30-32 градуса тепла днем.

Народный прогноз погоды: Наши предки говорили, что «Стратилат грозами богат» - с этого дня наступает пора летних гроз. Приметили в старину, если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья. Также в этот день обращали внимание на росы: если много росы, то урожай будет хорошим. 21-22 июня - день летнего солнцестояния.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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