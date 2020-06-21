Погода в Донецке на день: 21 июня будет облачно, до +30

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:17:19+03:00

Погода в Донецке будет жаркой, без осадков

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В воскресенье, 21 июня, погода в Донецке будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла.

- В Донецке безоблачному утру придет на смену пасмурная погода, которая продержится до самого вечера, - говорится в сообщении.

Утром температура воздуха покажет 26 градусов тепла, днем станет теплее – до 30 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 23 градусов тепла.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Скорость ветра до 3,4 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: Наши предки говорили, что «Стратилат грозами богат» - с этого дня наступает пора летних гроз. Приметили в старину, если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья. Также в этот день обращали внимание на росы: если много росы, то урожай будет хорошим. 21-22 июня - день летнего солнцестояния.

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ИСТОЧНИК KP.RU