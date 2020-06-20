Из бюджета ЛНР мошенниками был присвоен 21 миллион рублей

20 Июнь 2020 2020-06-20T22:25:57+03:00

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Из бюджета ЛНР мошенниками одного из госпредприятий был присвоен 21 миллион рублей. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Республики.

— Задокументирован факт злоупотребления полномочиями должностными лицами одного из государственных унитарных предприятий Республики. Последние, при реализации государственной программы за счет бюджетных денежных средств по подготовке к осенне-зимнему периоду, провели фиктивный мониторинг цен и осуществили закупку товарно-материальных ценностей по значительно завышенным ценам. В результате бюджету ЛНР причинен ущерб, — говорится в сообщении.

В ведомстве уже возбуждено уголовное дело, задержаны должностные лица данного предприятия и решается вопрос об избрании меры пресечения. Также в МВД ЛНР добавили, что расследование будет продолжаться до выявления всех причастных к этому делу. И после решат, как возместить причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU