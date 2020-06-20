В Донецком ботаническом саду цветет розарий, которому уже почти 50 лет
Розарий Донецкого ботанического сада цветет и пышет. Сегодня он насчитывает больше сотни сортов роз, среди которых представлены как ретро, так и современные виды. И все они сейчас находятся в активной стадии цветения. Об этом сообщили сотрудники сада в социальных сетях.
— Великолепные краски и ароматы так и манят посетителей на наш розарий. Сегодня коллекция роз насчитывает 13 видов и 121 сорт розы гибридной различных садовых групп. Большая часть (52 сорта) относится к чайно-гибридным. Есть в коллекции сорта розы флорибунда (21 сорт) и плетистые крупноцветковые розы (17 сортов), миниатюрные и полуплетистые, грандифлора, — говорится в сообщении.
Добавим, что коллекцию роз в местном ботаническом саду начали создавать еще в 1973 году. Большинство представленных в нем сортов – это результат зарубежной селекции. Но есть и те, что вывели отечественные селекционеры. К ним относятся такие сорта, как «Майор Гагарин», «Ялтинский сувенир», «Казахстанская Юбилейная», «Лунная Соната».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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