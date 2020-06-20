Неудачный эксперимент с ударным БПЛА закончился серьезными ранениями боевиков ВСУ
В 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ боевики готовили новое взрывное устройство для ударного беспилотника. Но эксперимент не удался – произошел взрыв. В результате три человека получили серьезные осколочные ранения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
— Трое карателей из инженерно-саперного взвода бригады готовили экспериментальное взрывное устройство для ударного БПЛА. В ходе подготовки произошел взрыв, и трое саперов получили осколочные ранения глаз, лица и верхней части тела, — говорится в сообщении.
Всех троих отправили в Днепропетровск в госпиталь. Но двое боевиков навсегда останутся слепыми.
— Именно такие жертвы среди своих неуправляемых и бесконтрольных боевиков украинское командование и пропагандисты пытаются списать на несуществующие обстрелы с нашей стороны, — добавил Осадчий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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