Неудачный эксперимент с ударным БПЛА закончился серьезными ранениями боевиков ВСУ

20 Июнь 2020 2020-06-20T18:42:51+03:00

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что киевские силовики вывели из строя 80% имеющихся у них разведывательных БПЛА, пытаясь переоборудовать их в ударные. Фото: Пресс-центр штаба ООС

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В 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ боевики готовили новое взрывное устройство для ударного беспилотника. Но эксперимент не удался – произошел взрыв. В результате три человека получили серьезные осколочные ранения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Трое карателей из инженерно-саперного взвода бригады готовили экспериментальное взрывное устройство для ударного БПЛА. В ходе подготовки произошел взрыв, и трое саперов получили осколочные ранения глаз, лица и верхней части тела, — говорится в сообщении.

Всех троих отправили в Днепропетровск в госпиталь. Но двое боевиков навсегда останутся слепыми.

— Именно такие жертвы среди своих неуправляемых и бесконтрольных боевиков украинское командование и пропагандисты пытаются списать на несуществующие обстрелы с нашей стороны, — добавил Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU