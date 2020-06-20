В Луганске активисты сделали аллею памяти ветеранам трех войн
Сегодня прошло открытие аллеи памяти в Луганске. Местные активисты установили там специальные таблички с именами, званиями и годами жизни ветеранов трех войн – Великой Отечественной, Афганской и в Донбассе.
— Это для нас знаковое событие. Мы называем это место аллеей боевой славы "Три войны" защитникам Отечества, — сказал председатель первичной общественной организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины" Артемовского района Виктор Баюн. — Мы решили увековечить память трех поколений, которые принимали участие в трех войнах. В их честь высажено 17 елей, и каждая из них именная.
Также был отреставрирован памятный знак воинам-интернационалистам. Его дополнили кованой аркой со словами «Защитникам Отечества».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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