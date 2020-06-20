В Луганске активисты сделали аллею памяти ветеранам трех войн

20 Июнь 2020 2020-06-20T17:35:02+03:00

Там они установили именные доски со званием и годами жизни военнослужащего

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Сегодня прошло открытие аллеи памяти в Луганске. Местные активисты установили там специальные таблички с именами, званиями и годами жизни ветеранов трех войн – Великой Отечественной, Афганской и в Донбассе.

— Это для нас знаковое событие. Мы называем это место аллеей боевой славы "Три войны" защитникам Отечества, — сказал председатель первичной общественной организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины" Артемовского района Виктор Баюн. — Мы решили увековечить память трех поколений, которые принимали участие в трех войнах. В их честь высажено 17 елей, и каждая из них именная.

Также был отреставрирован памятный знак воинам-интернационалистам. Его дополнили кованой аркой со словами «Защитникам Отечества».

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ИСТОЧНИК KP.RU