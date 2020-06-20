Результаты перемирия: В СЦКК показали последствия обстрела, в котором пострадали три мирных жителя ЛНР
19 июня ВСУ открыли огонь по населенному пункту Золотое-5. В результате обстрела погиб один мирный житель Республики и еще три – получили ранения различной степени тяжести. В Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня опубликовали детали расследования произошедшего.
Фото: Представительство ЛНР в СЦКК
Пострадавших доставили в медицинские учреждения Республики. Там им оказали неотложную медицинскую помощь.
Фото: Представительство ЛНР в СЦКК
— В ходе анализа фрагментов примененных боеприпасов, повреждений, установлено, что обстрел велся с применением миномета калибра 120 миллиметров, минометными минами ОФ-834Б, а также снарядами ОФ47 с применением 30 миллиметровой автоматической пушки 2А42 БМП-2, — добавили в ведомстве.
Фото: Представительство ЛНР в СЦКК
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ИСТОЧНИК KP.RU
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