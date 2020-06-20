Результаты перемирия: В СЦКК показали последствия обстрела, в котором пострадали три мирных жителя ЛНР

20 Июнь 2020 2020-06-20T18:07:54+03:00

С начала 2020 года в результате вооруженной агрессии со стороны Украины в ЛНР погибло 2 и ранено 23 мирных жителя. Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

В ходе вчерашнего обстрела Золотого-5 погиб один мирный житель, трое – ранены [фото]

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19 июня ВСУ открыли огонь по населенному пункту Золотое-5. В результате обстрела погиб один мирный житель Республики и еще три – получили ранения различной степени тяжести. В Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня опубликовали детали расследования произошедшего.

Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Пострадавших доставили в медицинские учреждения Республики. Там им оказали неотложную медицинскую помощь.

Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

— В ходе анализа фрагментов примененных боеприпасов, повреждений, установлено, что обстрел велся с применением миномета калибра 120 миллиметров, минометными минами ОФ-834Б, а также снарядами ОФ47 с применением 30 миллиметровой автоматической пушки 2А42 БМП-2, — добавили в ведомстве.

Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

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ИСТОЧНИК KP.RU