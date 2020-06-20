2020-06-20T15:37:12+03:00
Политика

Целый взвод ВСУ дезертировал, испугавшись фейка об артобстреле со стороны ЛНР

Фейк распространялся в социальных сетях в группах боевиков ВСУ
Екатерина Сорока
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Распространяемая украинскими подразделениями информация имела негативный эффект и для самих киевских силовиков. Фото: пресс-центр штаба ООСРаспространяемая украинскими подразделениями информация имела негативный эффект и для самих киевских силовиков. Фото: пресс-центр штаба ООС
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Целый взвод киевских силовиков дезертировал с передовых позиций из-за фейка об артиллерийском обстреле со стороны ЛНР. Поводом для этого стали посты в социальных сетях, которые силовики передавали друг другу. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

—По данным контрразведки СБУ, эти сообщения распространялись представителями 73-го центра информационно-психологических операций для последующей раскрутки в СМИ и направленных на обвинение Народной милиции в срыве действующего режима прекращения огня, — говорится в сообщении.

В настоящее время в бригаде работает комиссия. Она подтвердила, что в ходе бегства боевики бросили свое вооружение, а именно крупнокалиберный пулемет «Утес» и станковый противотанковый гранатомет СПГ-9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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