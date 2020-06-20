2020-06-20T13:35:06+03:00
Политика

ВСУ заминировали дорогу вблизи участка прошлого разведения сил и средств в Петровском

Это дорога общего пользования, которой пользуются также мирные жители
Екатерина Сорока
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Минированием занимались боевики 53-й бригадыМинированием занимались боевики 53-й бригадыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Вблизи прошлого участка разведения сил и средств «Петровском – Богдановка» ВСУ установили еще порядка 20 противотанковых мин. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— По данным нашей разведки, боевики 53 бригады дополнительно установили 21 противотанковую мину ТМ-62, — говорится в сообщении.

По данным разведки Народной милиции, заминирована территория вблизи дороги общего пользования в районе населенного пункта Богдановка. Ею также пользуются мирные жители. Но, несмотря на регулярные случаи подрывов на минно-взрывных устройствах, командование вооруженных формирований Украины не спешат разминировать эту местность.

— Командование вооруженных формирований Украины не принимает меры по разминированию участков местности вблизи населенных пунктов, — добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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