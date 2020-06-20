Обстреляли пригороды Донецка и Горловки: За прошедшие сутки ВСУ четыре раза нарушили «перемирие»

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:17:53+03:00

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За прошедшие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня. Под огнем оказались приговоры Донецка, Горловки и Александровку. О последствиях данного обстрела сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы и населенные пункты: Горловка (поселки шахт 6/7 и Гагарина), Донецк (поселок шахты Трудовская), Александровка, — говорится в сообщении. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 33 единицы.

Для обстрелов украинские боевики использовали минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие.

Добавим, что ранее сообщалось о результатах обстрелах. В итоге повреждено шесть жилых домов и оборвана линия электропередач в Александровке. Тем временем в поселке шахты 6/7 был ранен мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU