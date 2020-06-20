Погода в Луганске на день: 20 июня пасмурно, но без осадков

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:40:08+03:00

За 130 лет в Луганске на 20 июня самая высокая температура была 34 градуса, а самая низкая – 7 градусов

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20 июня погода в Луганске и Луганской Народной Республике будет облачной весь день, осадков не предвидится. Об этом сообщают синоптики.

С самого утра небо будет ясное, но уже со второй половины дня его покроют густые облака. При этом скорость ветра будет находиться в пределах нормы, с редкими порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха весь день будет находиться примерно в одном диапазоне от 28 до 31 градуса тепла.

Народный прогноз погоды. 20 июня отмечается день памяти священномученика Феодота Анкирского. Для наших предков погода на этот день имела большое значение. Поскольку, от нее завило количество собранного урожая. Если погода на Феодота Анкирского была теплая и ясная, то урожай ржи стоит ожидать хороший, и наоборот.

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ИСТОЧНИК KP.RU