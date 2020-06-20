Погода в Донецке на день: 20 июня будет пасмурно

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:38:44+03:00

За 130 лет в Донецке на 20 июня самая высокая температура составляла 32 градуса, а самая низкая – 6 градусов Фото: Алина Ефименко

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20 июня в Донецке будет пасмурная погода с небольшими прояснениями в конце дня. При этом осадков не будет. Об этом сообщают синоптики.

С самого утра будет ясная погода. Но уже к середине небо покроют густые облака. На небосводе они продержатся до самого вечера. Это не дождевые облака, так что осадков не предвидится. Скорость ветра в этот день также будет в пределах нормы, возможны редкие порывы до 15 метров в секунду. Температура с самого утра будет держаться в одном диапазоне – 27 градусов тепла.

Народный прогноз погоды. 20 июня отмечается день памяти священномученика Феодота Анкирского. Для наших предков погода на этот день имела большое значение. Поскольку, от нее завило количество собранного урожая. Если погода на Феодота Анкирского была теплая и ясная, то урожай ржи стоит ожидать хороший, и наоборот.

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ИСТОЧНИК KP.RU