2020-06-19T21:35:40+03:00
Политика

Глава ЛНР Леонид Пасечник потребовал от Зеленского прекратить стрельбу

Сегодня в ЛНР снова есть погибшие и раненые
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Глава ЛНР призвал Зеленского выполнить свое предвыборное обещание. glava-lnr.infoГлава ЛНР призвал Зеленского выполнить свое предвыборное обещание. glava-lnr.info
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Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к Владимиру Зеленскому с требованием прекратить стрельбу.

- После объявления мной полной боевой готовности подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики обстрелы нашей территории со стороны вооруженных формирований Украины прекратились, и почти две недели поддерживался режим тишины, - подчеркнул он. - После снижения боевой готовности подразделений Народной милиции Украина возобновила обстрелы наших населенных пунктов. Становится очевидным, что в случае необходимости и при наличии на то политической воли Киев все-таки способен выполнять взятые на себя обязательства по поддержанию режима всеобъемлющего прекращения огня, предусмотренные Комплексом мер. Невыполнимых обязательств там не содержится. Сложившаяся ситуация показывает, что обстрелы, из-за которых гибнут мирные жители Донбасса – это политический жест, инициатор которого известен.

Глава Республики подчеркнул тот факт, что Украина в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить главное предвыборное обещание Зеленского – принести Украине и республикам Донбасса мир.

- Сегодня Республика готовится к проведению парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая принесла на наши земли боль, лишения и страдания. Победа над фашизмом была общей для всего Советского Союза, в том числе для Украины, - напомнил Пасечник.

В противном случае буду вынужден принять ранее озвученные меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской Народной Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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