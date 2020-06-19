2020-06-19T21:16:03+03:00
Политика

На следующей неделе пройдут переговоры Контактной группы по вопросам Донбасса

Переговоры пройдут в режиме видеоконференции
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Донбассе не верят ни в какие перемирия.В Донбассе не верят ни в какие перемирия.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Очередной раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе пройдет в формате видеоконференций на следующей неделе во вторник 23 июня и четверг 25 июня.

- Заседания Контактной и рабочих групп по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут 23 и 25 июня в формате видеоконференций по следующему расписанию: во вторник, 23 июня, состоятся видеоконференции профильных групп (по политическим вопросам, по вопросам безопасности, по экономическим вопросам и по гуманитарным вопросам); в четверг, 25 июня, состоится видеоконференция Контактной группы, - сообщили в МИД ДНР.

Обстрелы Республик не прекращаются.

Сегодня житель Золотого-5 погиб, еще два получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.

Ранее сегодня осколочные ранения руки получил житель Горловки - мужчина 43-х лет.

Денис Пушилин ранее отменил режим повышенной готовности Народной Милиции ДНР, однако, обещал адекватные меры в случае обстрела Республики.

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При этом нигде в украинских СМИ не упоминается об обязательной обсервации при пересечении КПВВ (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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