На следующей неделе пройдут переговоры Контактной группы по вопросам Донбасса
Очередной раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе пройдет в формате видеоконференций на следующей неделе во вторник 23 июня и четверг 25 июня.
- Заседания Контактной и рабочих групп по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут 23 и 25 июня в формате видеоконференций по следующему расписанию: во вторник, 23 июня, состоятся видеоконференции профильных групп (по политическим вопросам, по вопросам безопасности, по экономическим вопросам и по гуманитарным вопросам); в четверг, 25 июня, состоится видеоконференция Контактной группы, - сообщили в МИД ДНР.
Обстрелы Республик не прекращаются.
Сегодня житель Золотого-5 погиб, еще два получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.
Ранее сегодня осколочные ранения руки получил житель Горловки - мужчина 43-х лет.
Денис Пушилин ранее отменил режим повышенной готовности Народной Милиции ДНР, однако, обещал адекватные меры в случае обстрела Республики.
Читайте также
«Это какое-то издевательство над людьми»: Жителей Республик при пересечении границы с Украиной заставляют проходить двухнедельный карантин
При этом нигде в украинских СМИ не упоминается об обязательной обсервации при пересечении КПВВ (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU