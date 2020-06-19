2020-06-19T19:24:06+03:00
Политика

Энергетики ДНР вернули в Александровку электроэнергию

ВСУ очередным обстрелом лишили жителей поселка электричества
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Жительница Александровки показывает, чем заменены окна в ее доме.Жительница Александровки показывает, чем заменены окна в ее доме.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Специалисты республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания» восстановили электроснабжение поселка Александровка на западе Донецка.

Накануне оно было нарушено обстрелами со стороны Украины.

- Энергетики Республики оперативно восстановили электроснабжение поселка Александровка, часть которого сегодня рано утром была обесточена в результате обстрелов населенного пункта вооруженными формированиями Украины, - сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

Уточняется, что огнем украинских силовиков было перебито восемь пролетов низковольтной линии 0,4 киловольт, без электроэнергии остались около 30 домов частного сектора. В 14:35 линия электропередачи была включена в работу, запитаны все обесточенные потребители. На данный момент электроснабжение Александровки осуществляется в штатном режиме.

Читайте также

Кому в ДНР восстановят жильё, перекроют крышу и отремонтируют лифт

Депутат Народного Совета ДНР представила карту восстановления разрушенных объектов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Энергетики ДНР вернули в Александровку электроэнергию
Кому в ДНР восстановят жильё, перекроют крышу и отремонтируют лифт
Результаты перемирия: В ЛНР один человек погиб, два - получили ранения
Откроют ли с 22 июня свои КПВВ Украина и ДНР?
Кому в ДНР разрешили выезд в РФ
Глава Республики поздравил выпускников с получением аттестатов
«Это какое-то издевательство над людьми»: Жителей ЛНР при пересечении границы с Украиной заставляют проходить двухнедельный карантин
Коронавирус в ДНР: Выявлено 33 новых случая заражения
Военные ДНР подавили огневую точку противника, с которой велся обстрел Горловки
В результате обстрела со стороны Украины ранен мирный житель Горловки
Погода в Луганске на день: 19 июня в ЛНР пройдут кратковременные дожди
Погода в Донецке на день: 19 июня в ДНР облачно и +29
В Мариуполе женщина высунула из окна многоэтажки чужого младенца, чтобы его успокоить
Вблизи Иловайска нашли плантацию конопли площадью в три гектара
В восьми вузах Донецка появился бесплатный Wi-Fi
В Донбассе продали на аукционе собаку, которую конфисковали у хозяев за укусы прохожих
Жители ЛНР теперь могут выезжать на Украину через КПВВ «Станица Луганская»
В ЛНР снова разрешили льготникам бесплатно ездить в общественном транспорте
В Северодонецке сержант Нацполиции Украины выбросил жену с балкона четвертого этажа
В Едином регистрационном центре ДНР с 22 июня возобновят прием документов по недвижимости
В ЛНР разрешили жителям выезжать за паспортами РФ
Репетиция Парада Победы в Донецке – 2020: Защитники ДНР отрабатывали прохождение парадными коробками
Украинский снайпер обстрелял бригаду рабочих в районе пункта пропуска под Горловкой
Коронавирус в ДНР: В Республике еще семь жителей умерли от COVID-19
Коронавирус в ЛНР выявлен еще у шести жителей
Защитники ДНР подавили огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел Коминтерново
В Северском Донце утонул мужчина