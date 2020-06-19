Энергетики ДНР вернули в Александровку электроэнергию

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:24:06+03:00

Жительница Александровки показывает, чем заменены окна в ее доме. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Специалисты республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания» восстановили электроснабжение поселка Александровка на западе Донецка.

Накануне оно было нарушено обстрелами со стороны Украины.

- Энергетики Республики оперативно восстановили электроснабжение поселка Александровка, часть которого сегодня рано утром была обесточена в результате обстрелов населенного пункта вооруженными формированиями Украины, - сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

Уточняется, что огнем украинских силовиков было перебито восемь пролетов низковольтной линии 0,4 киловольт, без электроэнергии остались около 30 домов частного сектора. В 14:35 линия электропередачи была включена в работу, запитаны все обесточенные потребители. На данный момент электроснабжение Александровки осуществляется в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU