Результаты перемирия: В ЛНР один человек погиб, два - получили ранения

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:57:27+03:00

Перемирие остается таковым лишь на бумаге. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Житель Золотого-5 погиб, еще два получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.

- Сегодня в результате обстрела, где-то в 14.30, по адресу улица Почтовая, 34 на месте погиб Шульга Петр Петрович, 1954 года рождения. Шульга Наталья Васильевна, 50 лет – рваная рана грудной клетки, – сообщил глава администрации Первомайска Николай Токарев.

Токарев сообщил, что также также получил ранение 50-летний мужчина, проживающий на улице Производственная.

Глава администрации прифронтового города сказал, что, скорее всего, ВСУ использовали тяжелую артиллерию.

Раненые доставлены в Центральную городскую больницу Первомайска.

Тем временем, ранее сегодня осколочные ранения руки получил житель Горловки - мужчина 43-х лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU