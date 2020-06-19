Результаты перемирия: В ЛНР один человек погиб, два - получили ранения
Житель Золотого-5 погиб, еще два получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.
- Сегодня в результате обстрела, где-то в 14.30, по адресу улица Почтовая, 34 на месте погиб Шульга Петр Петрович, 1954 года рождения. Шульга Наталья Васильевна, 50 лет – рваная рана грудной клетки, – сообщил глава администрации Первомайска Николай Токарев.
Токарев сообщил, что также также получил ранение 50-летний мужчина, проживающий на улице Производственная.
Глава администрации прифронтового города сказал, что, скорее всего, ВСУ использовали тяжелую артиллерию.
Раненые доставлены в Центральную городскую больницу Первомайска.
Тем временем, ранее сегодня осколочные ранения руки получил житель Горловки - мужчина 43-х лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU