Откроют ли с 22 июня свои КПВВ Украина и ДНР?

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:26:26+03:00

Республика призвала определиться Украину с принятием мер по организации пропуска людей через КПВВ

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Власти Украины до 22 июня должны определить свою позицию относительно организации пропуска людей через контрольно-пропускные пункты въезда и выезда (КПВВ) на линии разграничения с ДНР.

- Мы официально предупреждаем представителей Украины: до понедельника, 22 июня, мы ждем четкую позицию Киева по поводу всех необходимых мер по организации пропуска граждан через КПВВ, с учетом соблюдения прав граждан и принятия во внимание рисков для здоровья. Если же до обозначенного срока такая позиция нам предоставлена не будет, то мы, исходя из гуманитарных соображений и ввиду острой социальной необходимости, будем готовы пойти на односторонние действия, — говорится в заявлении министра иностранных дел Натальи Никоноровой.

Она добавила, что если Киев не определит свою позицию, то 22 июня власти Республики на одном из контрольно-пропускных пунктов с Украиной организуют пропуск всех желающих выехать на территорию Украины граждан.

С 25 июня в этом случае планируется пропуск желающих въехать обратно на территорию Республики с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в том числе с определением гуманитарных коридоров и категорий.

Тем временем, на Луганщине Украина подвергает всех желающих въехать со стороны ЛНР двухнедельному карантину.

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При этом нигде в украинских СМИ не упоминается об обязательной обсервации при пересечении КПВВ (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU