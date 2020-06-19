2020-06-19T15:14:31+03:00
Политика

Кому в ДНР разрешили выезд в РФ

Более трех тысяч человек получили разрешение на выезд в РФ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ограничения по пересечению границ до сих пор не сняты. Фото: mdsdnr.ruОграничения по пересечению границ до сих пор не сняты. Фото: mdsdnr.ru
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Свыше 4 000 жителей ДНР подали документы для выезда в Россию в период действия режима повышенной готовности в условиях борьбы с коронавирусом, порядка 80% получили положительный ответ.

- На сегодняшний день было принято 4 034 пакета документов от граждан Республики на оформление разрешений на выезд в Российскую Федерацию, был получен 3101 положительный ответ, – на брифинге в пресс-центра ДАН сообщила заместитель руководителя Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика», координатор оперативного штаба «Здоровое движение» Евгения Коринец

Отказы получили более трех десятков заявителей. Оказалось, что среди подаваемых документов появились случаи подачи заявлений с поддельными справками-вызовами на работу в Российскую Федерацию.

Напоминаем, в случае выезда на работу в РФ основанием для разрешения служит приглашение российской стороны. Решение о выдаче разрешений на выезд принимает Межведомственный штаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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