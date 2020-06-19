Глава Республики поздравил выпускников с получением аттестатов

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:51:45+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин поздравил выпускников школ 2020 года с получением аттестатов о среднем общем образовании. Видеообращение лидера страны опубликовано сегодня на его канале в YouTube.

- Выпускник, знай, что твоя судьба только в твоих руках, не бойся ошибаться или проигрывать, потому что ошибки – это тоже шаг к успеху, поражения делают тебя сильнее. Не сдавайся, не старайся кому-то подражать, не торопись, взвешивай свои шаги и решения, советуйся с родителями, друзьями или с тем, кому доверяешь, спорь, ведь в споре рождается истина, будь упорным, задавай вопросы и ищи на них ответы, – сказал Пушилин.

Этот год выдался для выпускников непростым - ограничения из-за коронавируса, дистанционное обучение, отсутствие Последнего звонка. Хочется пожелать нашим выпускникам выйти победителями из всех испытаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU