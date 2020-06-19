Коронавирус в ДНР: Выявлено 33 новых случая заражения
Тридцать три случая заражения коронавирусной инфекцией диагностировано в ДНР за минувшие сутки.
- За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено 33 новых случая COVID-19, — сообщили в министерстве здравоохранения Республики.
В Минздраве ДНР также отметили, что состояние пациентов удовлетворительное - всем оказывается необходимая медпомощь.
Также за сутки отмечено шесть случаев выздоровления.
Первый случай заражения коронавирусом нового типа был диагностирован 31 марта. С учетом последних данных, на территории ДНР подтверждено 959 случаев заболевания: выздоровел 261 человек, на лечении 641, умерли 57.
За это же время коронавирус в ЛНР был выявлен у 466 жителей.
Также и в ДНР и в ЛНР действует ряд ограничительных мер, которые направлены на противодействие распространения коронавируса. Среди них - масочный режим в общественном транспорте, магазинах и зданиях, где расположены объекты торговли.
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ИСТОЧНИК KP.RU