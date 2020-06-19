Коронавирус в ДНР: Выявлено 33 новых случая заражения

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:03:50+03:00

За сутки в ДНР шестеро случаев выздоровления от коронавируса

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Тридцать три случая заражения коронавирусной инфекцией диагностировано в ДНР за минувшие сутки.

- За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено 33 новых случая COVID-19, — сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

В Минздраве ДНР также отметили, что состояние пациентов удовлетворительное - всем оказывается необходимая медпомощь.

Также за сутки отмечено шесть случаев выздоровления.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа был диагностирован 31 марта. С учетом последних данных, на территории ДНР подтверждено 959 случаев заболевания: выздоровел 261 человек, на лечении 641, умерли 57.

За это же время коронавирус в ЛНР был выявлен у 466 жителей.

Также и в ДНР и в ЛНР действует ряд ограничительных мер, которые направлены на противодействие распространения коронавируса. Среди них - масочный режим в общественном транспорте, магазинах и зданиях, где расположены объекты торговли.

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ИСТОЧНИК KP.RU