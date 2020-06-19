Военные ДНР подавили огневую точку противника, с которой велся обстрел Горловки
Военнослужащие ДНР подавили огневую точку, с которой сегодня украинские военные вели минометный обстрел Горловки. Именно в результате этого обстрела ВСУ ранен очередной мирный житель Горловки. Мужчина 43-х лет получил осколочное ранение руки.
- По данным УНМ, сегодня утром военнослужащие 503-го батальона 35-й бригады армии Киева по приказу комбрига Николая Паласа открыли огонь по районам поселков шахт 6/7 и имени Гагарина в Горловке из 120- и 82-мм минометов. В общей сложности было выпущено более 25 мин, - заявили в Управлении Народной милиции Республики.
В оборонном ведомстве сообщили, что адекватными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность противника была подавлена. Противник понес потери, по предварительной информации, один боевик погиб, двое ранены, также уничтожены 120-мм миномет и грузовой автомобиль с боеприпасами.
Денис Пушилин ранее отменил режим повышенной готовности Народной Милиции ДНР, однако, обещал адекватные меры в случае обстрела Республики.
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