2020-06-19T10:39:39+03:00
Политика

Военные ДНР подавили огневую точку противника, с которой велся обстрел Горловки

По Горловке было выпущено со стороны Украины 25 мин
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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ВСУ продолжают обстрелы Республики. Фото: Штаб "ООС"ВСУ продолжают обстрелы Республики. Фото: Штаб "ООС"
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Военнослужащие ДНР подавили огневую точку, с которой сегодня украинские военные вели минометный обстрел Горловки. Именно в результате этого обстрела ВСУ ранен очередной мирный житель Горловки. Мужчина 43-х лет получил осколочное ранение руки.

- По данным УНМ, сегодня утром военнослужащие 503-го батальона 35-й бригады армии Киева по приказу комбрига Николая Паласа открыли огонь по районам поселков шахт 6/7 и имени Гагарина в Горловке из 120- и 82-мм минометов. В общей сложности было выпущено более 25 мин, - заявили в Управлении Народной милиции Республики.

В оборонном ведомстве сообщили, что адекватными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность противника была подавлена. Противник понес потери, по предварительной информации, один боевик погиб, двое ранены, также уничтожены 120-мм миномет и грузовой автомобиль с боеприпасами.

Денис Пушилин ранее отменил режим повышенной готовности Народной Милиции ДНР, однако, обещал адекватные меры в случае обстрела Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Военные ДНР подавили огневую точку противника, с которой велся обстрел Горловки
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