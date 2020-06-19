2020-06-19T09:33:53+03:00
Политика

В результате обстрела со стороны Украины ранен мирный житель Горловки

Мужчина 43-х лет получил осколочное ранение в поселке шахты 6/7
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Горловка остается одной из самых горячих точек в военных сводках.Горловка остается одной из самых горячих точек в военных сводках.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Надежды на мир с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского давно похоронены сводками из Донбасса. Последнему даже удалось переплюнуть своего предшественника - Порошенко.

Очередной мирный житель ранен в поселке шахты 6/7 на северо-западе Горловки в результате обстрела со стороны украинской армии.

- Во время обстрела поселка 6/7 осколочное ранение руки получил мирный житель 1977 года рождения, - сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Ранее огнем армии Киева в поселке разрушена насосная станция водного канала Северский Донец – Донбасс.

Вчера при проведении восстановительных работ в районе пункта пропуска «Горловка» подверглась обстрелу из снайперского оружия бригада рабочих коммунального предприятия «Простор».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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