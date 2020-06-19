В результате обстрела со стороны Украины ранен мирный житель Горловки
Надежды на мир с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского давно похоронены сводками из Донбасса. Последнему даже удалось переплюнуть своего предшественника - Порошенко.
Очередной мирный житель ранен в поселке шахты 6/7 на северо-западе Горловки в результате обстрела со стороны украинской армии.
- Во время обстрела поселка 6/7 осколочное ранение руки получил мирный житель 1977 года рождения, - сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Ранее огнем армии Киева в поселке разрушена насосная станция водного канала Северский Донец – Донбасс.
Вчера при проведении восстановительных работ в районе пункта пропуска «Горловка» подверглась обстрелу из снайперского оружия бригада рабочих коммунального предприятия «Простор».
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ИСТОЧНИК KP.RU