Погода в Луганске на день: 19 июня в ЛНР пройдут кратковременные дожди

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:05:26+03:00

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Температура воздуха в ЛНР 19 июня будет до 31 градуса тепла днем, местами возможны грозы и кратковременный дождь.

- С 21.00 18 июня до 21.00 19 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза; ветер северо-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 26-31 градус тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 29-31 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 28-30 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 29-31 градуса тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU