2020-06-19T07:50:24+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 19 июня в ДНР облачно и +29

Осадков синоптики нам не обещают
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Донбасс пришла летняя комфортная погодка. Фото: Евгении КарпачевойВ Донбасс пришла летняя комфортная погодка. Фото: Евгении Карпачевой
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После испепеляющего зноя и температуры +33 в тени в Донбасс пришло комфортная погода. Июнь сжалился над дончанами и подарил сначала несколько дней дождей, а вслед за ними облачную погоду.

Вот и сегодня, 19 июня, на протяжении всего дня небо в Донецке будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха днем будет +29, вечером +19. Ветер умеренный, восточный. Атмосферное давление 737 мм рт ст.

21 июня отмечается день памяти великомученика Феодора Стратилата. В народе святого называли Колодезником, поскольку это был день копателей коледезей. Наши предки говорили, что «Стратилат грозами богат» - с этого дня наступает пора летних гроз. Приметили в старину, если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья.

А вот летние грозы снова вернутся в Донецк с воскресенья. Дожди нам обещают синоптики до среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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