В Мариуполе женщина высунула из окна многоэтажки чужого младенца, чтобы его успокоить

18 Июнь 2020 2020-06-18T22:29:02+03:00

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В подконтрольном Украине Мариуполе местная жительница не могла ничего лучшего придумать, как посадить на откос с наружной стороны окна ребенка, желая таким образом его успокоить. Это увидели жители соседнего дома и вызвали полицию.

- Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мать четырехмесячной девочки приехала к своей подруге в гости. Ненадолго отлучилась в соседнюю комнату, а ее подруга в это время решила успокоить младенца, который начал плакать. Посадила его на оконный откос. К счастью, ребенок не пострадал, – сообщили в райотделе полиции подробности инцидента.

Теперь мать ребенка привлекают к административной ответственности по статье 184 КУоАП («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»). Минимальный штраф, который ей грозит, – 850 гривен (2100 рублей). А вот об ответственности подруги в полиции ничего не сообщили.

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ИСТОЧНИК KP.RU