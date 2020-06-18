2020-06-18T21:51:17+03:00
Политика

Вблизи Иловайска нашли плантацию конопли площадью в три гектара

Растения вымахали в человеческий рост [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Кусты конопли вымахали в человеческий рост. Фото МВД ДНРКусты конопли вымахали в человеческий рост. Фото МВД ДНР
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Вблизи Иловайска сотрудники полиции нашли плантацию конопли площадью в три гектара. Причем наркосодержащие растения вымахали в человеческий рост. О необычной операции сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики.

- В ходе отработки под условным названием «Мак» сотрудники Харцызского городского отдела полиции обнаружили вблизи Иловайска поле с коноплей размером около трех гектаров, на котором произрастали более 600 тысяч кустов марихуаны, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 270 УК ДНР (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). Максимальное наказание – до восьми лет тюрьмы.

Собирали этот богатый «урожай» с помощью бензотриммера. Сейчас сотрудники полиции выясняют личность владельца посевов. Просто удивительно, что такой большой участок долгое время оставался «незамеченным» для местных жителей и хозяйств.

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На плантации под Иловайском произрастали более 600 тысяч кустов марихуаны.Сотрудники Харцызского ГО МВД ДНР выявили плантацию наркосодержащих растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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